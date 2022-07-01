محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل مضيفة طيران عندما تفاجأت بصعود الفنان رابح صقر للطائرة

وثق مقطع فيديو، ردة فعل مضيفة طيران عندما تفاجأت بصعود الفنان رابح صقر للطائرة التي تعمل بها.

وظهر في الفيديو، فرحة وسعادة مضيفة طيران فور صعود الفنان رابح صقر للطائرة التي تعمل بها، خلال توجهه إلى جدة، استعداداً لحفله الغنائي بموسم جدة.

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ورصد الفيديو، رابح صقر يتبادل أطراف الحديث مع المضيفة التي أبدت سعادتها لرؤيته، حيث قالت:” مرحب.. ما حدا خبرني إنه أنت يا الله، شو أخبارك”، فرد صقر عليها، قائلا:”يا هلا.. كيفك”، مشيرة إلى أنها تتابع أخبار الفنان رابح صقر دائماً.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، وتم نفاد التذاكر بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها للبيع.