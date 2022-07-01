السعوديه آل معيد يحتفلون بسلمان

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة آل معيد من عشيرة آل قبيس ببني ثوعة بزواج الشاب سلمان بن مغرم علي القبيسي في إحدى قاعات الأفراح في محافظة محايل، وسط حضور كبير من الأهل والأقارب والقبائل.
وعبر الدكتور عايض بن مغرم عن تهنئته لأخيه سلمان، متمنيا له حياة زوجية سعيدة كلها فرح وخير وسعادة.
من جانبه قال شقيق العريس الشيخ أحمد بن مغرم رئيس محكمة بارق العامة إن سعادته لا توصف بزواج أخيه سلمان، متمنياً لهم التوفيق والسعادة.
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