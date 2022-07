اخبار دوليه – انطلاق «مفاجآت صيف دبي» غدا الجمعة مع العديد من الفعاليات والعروض المميزة احتفالاً باليوبيل الفضي 

محمد بن مسعود - الدمام - – تستمر مفاجآت صيف دبي في إثراء تجربة الزوار والمتسوقين من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022

– تقدم أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر عروضا ترويجية وتخفيضات تتراوح ما بين 25 و 75 بالمئة على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة

تنطلق غداً الجمعة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، إيذاناً بموسم جديد من العروض، والتخفيضات، والجوائز، والأنشطة الترفيهية المميزة، وذلك في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022.

وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، سيتم إطلاق العديد من التجارب والفعاليات والعروض الجديدة ليستمتع جميع سكان وزوار دبي بقضاء أمتع الأوقات في ربوع المدينة.

وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي وانطلاق الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “تنطلق اليوم دورة استثنائية من مفاجآت صيف دبي احتفالا باليوبيل الفضي لها، لتعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، والتي ستقدم المزيد من التجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية المشوقة، إلى جانب العروض الترويجية التي تسهم في إثراء تجربة التسوق في مراكز التسوق والمتاجر. ولاشك أن تعاوننا مع شركائنا سيمكننا من دعم وتطور قطاع التجزئة وضمان استمرارية ازدهاره، وكذلك تقديم الأفضل لضيوفنا، وتمكينهم من قضاء أمتع الأوقات في العديد من الوجهات وخصوصا مع ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة قادرة على تقديم الكثير من التجارب الفريدة التي تلبي مختلف الأذواق وتناسب كافة الفئات العمرية”.

عروض وتخفيضات

مع بداية دورة هذا العام لمفاجآت صيف دبي، تنطلق تخفيضات الـ 25 ساعة، وذلك يومي 1 و2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، حيث يمكن لسكان وزوار دبي التوجه إلى مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، للاستفادة من العروض الضخمة والتخفيضات التي تبدأ من 25 بالمئة حتى 90 بالمئة.

وخلال عرض 25 ساعة تسوق حصرية في مراكز تسوق ماجد الفطيم، سيفوز متسوق محظوظ بجائزة مع مليونير شير خلال مفاجآت صيف دبي، وهي عبارة عن مليون نقطة مكافأة عبر تطبيق «شير». ويمكن المشاركة عن طريق مسح الإيصالات من عملية شراء بقيمة لا تقل عن 300 درهم باستخدام تطبيق SHARE. سيتم السحب للإعلان عن المليونير المحظوظ في 7 يوليو.

سوف تبدأ مفاجآت صيف دبي في الأول من يوليو، وتستمر حتى 4 سبتمبر 2022. وخلالها، سيتم تقديم العروض المذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر؛ حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25 بالمئة إلى 75 بالمئة على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة على مدار 66 يومًا.

كما تطلق مفاجآت صيف دبي «عروض الفنادق 24 ساعة خلال مفاجآت صيف دبي»، في الأول والثاني من يوليو. حيث يمكن الحصول على باقات ومزايا رائعة تشمل 19 فندقا في دبي بما في ذلك فندق فيدا كريك هاربور، وفندق فيدا تلال الإمارات وفندق فيدا داون تاون دبي وفندق العنوان سكاي فيو وفندق العنوان فاونتن فيوز والعنوان وسط المدينة والعنوان دبي مارينا، العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد دبي، فندق القصر داون تاون دبي، فندق أرماني دبي، فندق إيبيس وان سنترال، نوفوتيل مركز التجارة العالمي دبي، وإيبيس مركز التجارة العالمي، منتجع حبتور جراند أوتوجراف كولكشن، فندق إدج كريك سايد، فنادق ومنتجعات جنة فرع دبي، فندق منزل وسط مدينة دبي وفندق ومنتجع أتلانتس النخلة.

ومع كل يوم جديد، من 3 حتى 27 يوليو، سيتعرف المتسوقون على مفاجأة جديدة كلياً من مفاجآت صيف دبي. واحتفالًا باليوبيل الفضي، يشهد كل يوم من أيام المفاجآت هذا الصيف الإعلان عن 25 عرضا جديدا، من الساعة 10 صباحًا وحتى نفاد الكمية. وتشمل العروض جميع فئات المنتجات لدى العلامات التجارية الشهيرة في مجالات الرياضة، الأزياء، الجمال، المنزل، والإكسسوار. لمتابعة العروض التي سيتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة يمكنك زيارة صفحات مفاجآت صيف دبي على منصات التواصل الاجتماعي @CelebrateDubai و @StyledbyDubai.

وعند إنفاق 500 درهم أو أكثر في دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، يحصل المشتري على فرصة للفوز بأكبر صفقة لهذا العام وهي عبارة عن جائزة نقدية قدرها مليون درهم، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي. كما تجرى 8 سحوبات أسبوعية تتيح للمشاركين الفوز ببطاقات هدايا من إعمار بقيمة 25000 درهم. وسيتم إبلاغ الفائزين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين عبر حساب إنستغرام @thedubaimall. علما بأن العرض يستمر من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.

ويمكنك المشاركة في جائزة عيد الأضحى الكبرى حصريًا على الموقع الإلكتروني www.idealz.com للحصول على فرصة لربح 1،000،000 درهم إماراتي نقدًا عند إنفاقك 50 درهمًا على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق Idealz على الهاتف المحمول. واحتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، تمنح Idealz أيضًا المتسوقين من المواطنين والمقيمين والزوار فرصة للفوز بمليون ميل سكاي واردز بالشراكة مع طيران الإمارات سكاي واردز، ذلك بالإضافة إلى سيارة تيسلا موديل Y الجديدة كليًا، وشقة سكنية في دبي، وجوائز نقدية بقيمة 100,000 درهم و 250,000 درهم و 500,000 درهم، من بين مجموعة من الجوائز الأخرى.

ولا يفوت الزوار معرض أسبوع ساعات أوميغا في مول الإمارات خلال مفاجآت صيف دبي في الفترة من 1 حتى 10 يوليو. فمع كل عملية شراء من المعرض أو من متجر “ريفولي برستيج” سوف تسنح لهم الفرصة بالدخول في السحب. سيحصل 24 فائزاً محظوظاً على قسائم هدايا بقيمة 5,000 لكل منهم، بحيث سيتم اختيار فائزَين اثنين خلال أيام الأسبوع، وثلاثة فائزين في كل عطلة نهاية الأسبوع خلال المعرض. وسيفوز شخص محظوظ بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن ساعة أوميغا بقيمة 30,000 درهم، فلا تفوتوا الزيارة ودخول السحب.

ومن 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، يمكن للمتسوقين في الواحة مول الاستمتاع بعروض وتخفيضات تصل إلى 75 بالمئة، كما لديهم فرصة للفوز بجوائز كبيرة عند إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي متجر في الواحة مول، حيث سيحصل 25 فائزا محظوظا على 150,000 نقطة شكرا لكل منهم.

اربح الكثير مع سحوبات Shop More & Save More التي تقدمها متاجر 1915 من صديقي وأولاده من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، حيث سيحصل المتسوقون على تخفيضات بنسبة 25 بالمئة عند شراء ساعة أو قطعة اكسسوارات، وكذلك 30 بالمئة عند شراء منتجين أو أكثر.

أنشطة في مراكز التسوق

تزخر مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إلى جانب ما تقدمه المتاجر والمطاعم بها من عروض ترويجية مميزة. حيث يمكن التوجه إلى “ميركاتو”، الذي يقدم أفضل عروض السيرك العالمية في جميع أنحاء المول خلال هذا الصيف، والتي تشمل سيرك موديرنا، وسيرك منغولي، وسيرك أوروبي، إلى جانب عرض كوميدي رائع والمزيد. وأيضا يمكن للأطفال الاستمتاع بالتزحلق داخل المول مع عودة زلاقة مدهش الشهيرة. ويقدم سحب جائزة مدهش الكبرى خلال مفاجآت صيف دبي، ليكافئ العملاء سعداء الحظ الذين ينفقون 200 درهم في ميركاتو أو في تاون سنتر بمبلغ 10000 درهم أسبوعياً.

ومن 1 يوليو حتى 31 أغسطس، يستضيف سيتي سنتر مردف “سولت بوب ماركت». وهو تعاون خاص مع مطعم «سولت» (Salt) المحلي الشهير في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقدم مفهوم حلوى البوب لتوفير مجموعة من الحلويات الشهية المصنوعة من الفواكه الاستوائية.

ولعشاق كرة القدم الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر في “سيتي ووك” المشاركة في المسابقات الرقمية باستخدام أحدث تقنيات الألعاب الرقمية والابتكار. حيث أن هناك فرصة للاختيار من بين ثلاث ألعاب رسمية؛ OXO و Break it Soccer و Heroes Vs Invaders وتسجيل النقاط باستخدام الكرات المتوفرة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بإعداد محطات Xbox لبعض ألعاب الفيديو التي تدور حول كرة القدم. ومن يبحثون عن عروض الترفيه الحية يمكنهم الاستمتاع برقصة البريك دانس وعروض بي بوي كل يوم جمعة، بالإضافة إلى عروض بطل الفري ستايل العربي يوسف أيمن كل سبت.

الموسيقى والترفيه

يمكن للجميع الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي مع الحفل الحي المذهل لمغني فرقة One Direction السابق لويس توملينسون في جولته العالمية Walls World Tour، وذلك في كوكاكولا أرينا يوم السبت 2 يوليو. تبدأ التذاكر من 225 درهما، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة عصرا، ويبدأ العرض في الساعة السابعة مساءً.

ولأمسية من الترفيه الحي والمرح، يمكنكم التوجه إلى Boeing Boeing في مسرح The Junction الواقع في السركال أفينيو من 1 حتى 3 يوليو. فيما تفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 9 مساءً. تأكد من التسجيل مبكرًا للاستفادة من الحصول على تذكرتك بسعر مخفض قدره 80 درهمًا.

يمكنكم حضور العرض المذهل Wish Upon A Star من Fly High Fitness يوم الأحد 3 يوليو في المسرح في مول الإمارات، حيث يمزج العرض بين شتى أنواع الموسيقى والرقص والمسرح والاستعراض والجمباز وفنون الدفاع عن النفس. تبدأ التذاكر من 95 درهما للعروض عند الساعة 2 بعد الظهر و7 مساءً. علما بأنه يتم فتح الأبواب قبل 30 دقيقة من العرض.

ويعود عرض المياه والأضواء “تخيل”IMAGINE إلى دبي فستيفال سيتي مول من 1 الى 4 يوليو، ليكون وجهة لا تفوت هذا العام. واحتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، تحتل أربعة عروض مختلفة مركز الصدارة؛ The Pirates Tale وHathi’s Garden وStardancer و A Child’s Dream، ضمن عرض صيف ReIMAGINED. كما ويمكنكم مشاهدة العرض البصري في “فستيفال باي” والذي يعتمد يستخدم الضوء والنار والماء لرواية قصة مميزة، مع نوافير ومؤثرات صوتية وتقنيات ليزر ونظام صوت مبهر.كما سيستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «Modesh Singalong Adventure” في الفترة من 1 يوليو إلى 7 يوليو. وانضم الى مدهش ودانا لاستكشاف المدينة مع أغاني رائعة ورقصات ممتعة.

ويمكن للزوار أيضًا المشاركة في المسيرات الكرنفالية المرحة في مختلف مراكز التسوق، بما في ذلك مسيرة اليوبيل الفضي الكرنفالية في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، أو موكب الكرنفال في سيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول، والخوانيج ووك.

زينة المدينة

تعم بهجة مفاجآت صيف دبي المدينة، حيث الأجواء المرحة ومجسمات الإضاءة والزينة الخلابة في مراكز التسوق المفضلة في المدينة، مثل كشك الصور Cooler than Ever في دبي فستيفال سيتي مول وابن بطوطة مول، وهيكل الكوخ المميز في مول الإمارات. ويمكن للزوار إيجاد مجسمات مدهش ودانا في مختلف أنحاء المدينة.

عالم مدهش

يعود إلينا «عالم مدهش” في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وأرينا. والذي يعتبر من أكبر الفعاليات العائلية الترفيهية والتثقيفية في المنطقة، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والطعام، وأيضا المشاركة في الأنشطة مع تجربة ترفيهية غامرة.

ومن وحي أجواء البحيرات التي يعيش فيها مدهش ودانة، تم ابتكار الشعار الخاص بعالم مدهش: “عالم مدهش. عالمي، مغامرتك”.

سوف تنقل قناة “سما دبي” افتتاح عالم مدهش في الأول من يوليو بعرض خاص مليء بالألعاب والمسابقات، مع فرصة للفوز بجوائز رائعة. وتتضمن الأجواء المشوقة عروضاً من دان بولتون، وحفلة رقص، وعرض احتفالي خاص، إلى جانب فرصة لقاء مدهش ودانة. ويمكن لجميع زوار “عالم مدهش” في يوم الافتتاح الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 25 بالمئة على جميع الألعاب ومنافذ البيع في هذه المناسبة الخاصة.

موفي ماجيك

طوال شهر يوليو، أجواء الاحتفالات والاستمتاع بمشاهدة عرض “موفي ماجيك” في سينما ريل. استمتع بليالي من السينما العائلية الخاصة والعروض الصيفية الحصرية، أو بقضاء أمسية مميزة في السينما أو شاهد عرضًا ممتعًا مع الأصدقاء. بالإضافة إلى عروض مميزة تسمح للأطفال بارتداء الملابس الخاصة بشخصية الفيلم المفضلة لديهم (ثم مشاهدة الفيلم مجانًا!). ويمكن للعائلات أيضًا البحث عن الثنائي الشهير مدهش ودانا.

وهناك فرصة مميزة للفوز بالهدايا عند إنفاق 150 درهم على المأكولات والمشروبات في مواقع ريل سينما في دبي مول، وسوق الينابيع، ودبي مارينا مول، وذي بوينت، ونادي جبل علي الترفيهي. وتشمل عروض الأفلام المفضلة والكلاسيكية خلال فترة مفاجآت صيف دبي:

Alien, Back to the Future 1, 2 and 3, Hook, Chronicles of Narnia: Prince Caspian

وهنالك ما هو مميز لكل شخص، مع عرض “امسح واربح” ، لذلك يمكن متابعة كل جديد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسينما “ريل” من 1 حتى 31 يوليو، ومشاركة التجارب، والضغط على @reelcinemas و#ReelDSS2022 للحصول على فرصة للفوز بتذاكر مجانية لمشاهدة الفيلم التالي، مثل “بحبك” و”عمهم”.

تسوق واربح

ويمكنكم الفوز بسيارة مرسيدس-بنز A 200 الخاصة بهم 2022 و 25000 درهم إماراتي نقدًا. تعد المشاركة في Mega Raffle أمرًا سهلاً – حيث تتوفر التذاكر مقابل 150 درهمًا إماراتيًا في محطتي وقود إينوك أو إيبكو أو منافذ زووم المختارة في جميع أنحاء دبي، وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.idealz.com. علما بأن العرض يستمر حتى 25 سبتمبر المقبل.

توجه إلى محلات جمبو للإلكترونيات خلال فترة عرض Mobile Fest حتى 17 يوليو، واحصل على فرصة للفوز بـ 15 جهاز PlayStation 5 وذلك عند شراء هاتف ذكي، حيث يصبح العملاء مؤهلين لدخول السحب عند شراء هاتف ذكي بقيمة 500 درهم وأكثر. علما بأنه سيتم الإعلان عن الفائز بالسحب في نهاية فترة العرض الترويجي.

قم بتحميل تطبيق Yes Rewards وبالتسجيل لربح 500 نقطة على الفور خلال فترة مفاجآت صيف دبي. حيث يمكن للعملاء أيضًا المشاركة في السحب على ما يصل إلى 5 ملايين نقطة، فيما سيتم اختيار خمسة فائزين محظوظين يحصل كل منهم على مليون نقطة. وللمشاركة، ما عليك سوى ربط أي مشتريات وقود من «اينوك” بـ YES ثم إجراء معاملة أخرى لدى العلامات التجارية المشاركة مثل Zoom و Autopro و Tasjeel.

كما ويمكن للمتسوقين الحصول على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10000 درهم يوميًا خلال السحوبات التي ستقام في فترة أيام عيد الأضحى المبارك على مدى ثلاثة أيام، حيث سيقدم أكثر من 20 مركز للتسوق في دبي 46 جائزة بقيمة إجمالية قدرها 200000 درهم. وسيتم إجراء 3 سحوبات مختلفة يوميا، تتضمن في 3 فئات، وهي فئة السحب الأزرق لربح جوائز نقدية بقيمة 3000 درهم عند إنفاق ما لا يقل عن 100 درهم، وفئة السحب الأحمر لربح جائزة نقدية بقيمة 5000 درهم عند انفاق 250 درهماً، وفئة السحب الصفر لربح جائزة نقدية بقيمة 10000 درهم وذلك عند انفاق 350 درهما أو أكثر. كما ويمكن أيضاً لجميع العملاء المشاركين في سحوبات عيد الأضحى الدخول في سحب مفاجآت صيف دبي لمزيد من فرص الربح، والذي سيقام في تاريخ 17 يوليو.

اعرف أكثر مع التخطيط المسبق لقضاء الصيف في دبي، يمكن للزائر تحقيق أقصى استفادة من كل ما تقدمه المدينة من إقامة مريحة، وفعاليات ترفيهية حية مشوقة، وتجارب تذوق الطعام الفريدة، والنزهات العائلية، وأفضل العروض الأخرى. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة لفعاليات مفاجآت صيف دبي عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae، وحساب منصات التواصل الاجتماعي @DSSsocial.

وتلقى “مفاجآت صيف دبي” دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني ميركاتو، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، بوكس بارك، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.