اخبار الخليج – الشئون الصحية والاجتماعية تشارك في بالمؤتمر العالمي الأول للصحة في اماكن الاحتجاز في جنيف

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية شارك وفد برئاسة المقدم فاطمة عمر عبدالغفار مدير إدارة الشئون الصحية والاجتماعية ، بالمؤتمر العالمي الأول للصحة في اماكن الاحتجاز في جنيف .

ويأتي تنظيم المؤتمر لتزويد مديري الرعاية الصحية والمعنيين في أماكن الرعاية والاحتجاز بالخبرات العملية والتجارب والدروس المستفادة ، بغرض تعزيز نهج الإشراف الحكومي على تقديم الخدمات الصحية في مراكز الاحتجاز.

و خلال مشاركة الوفد بالمؤتمر تم تقديم عرض يوضح الجهود المبذولة بمملكة البحرين لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للنزلاء ، وجهودها في مواجهة التحديات المترتبة خلال جائحة كوفيد -19 بالإضافة الى ابرز التطورات الرقمية المنجزة.

واشارت المقدم فاطمة عمر عبدالغفار ان هذا المؤتمر العالمي يعد الاول من نوعه لتعزيز النظم الصحية الرقمية الخاصة بالمحتجزين، و التأكد من تطبيق الحقوق الأساسية بما يتوافق مع المعايير الأخلاقية وحقوق الانسان ، وذلك من خلال دمج أنظمة الاحتجاز الصحية في النظم الصحية الوطنية لضمان المساواة في تقديم الرعاية الصحية للنزيل مقارنة بجميع افراد المجتمع.

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