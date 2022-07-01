إغلاق سفارة المملكة في واشنطن لمدة 9 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نوهت سفارة المملكة في واشنطن أنها ستكون مغلقة من يوم الإثنين ٤ يوليو، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

ويستأنف العمل يوم الثلاثاء 12 يوليو، داعية إلى أنه في حالة الطوارئ يجب الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.