اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية يشارك في الجلسات النقاشية لاجتماع «تحسين السلامة على الطرق في العالم».

محمد بن مسعود - الدمام - شارك معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية عضو المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق في الجلسات النقاشية التي أقيمت على هامش اجتماع (تحسين السلامة على الطرق في العالم) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقد تم خلال الجلسات مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بالسلامة على الطريق ، والتي تضمنت ، دمج السلامة على الطرق في التنمية المستدامة، وكذلك موضوع التسريع في تنفيذ الخطة العالمية لخفض نسبة الحوادث الى 50٪، بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المستدامة والتمويل الدولي لبناء القدرات والمساعدة الإنمائية في السلامة على الطرق.

وقد أعرب معالي وكيل وزارة الداخلية عن شكره وتقديره للأعضاء للمشاركين في اجتماع (تحسين السلامة على الطرق في العالم) وبمتابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات السلامة المرورية ، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في دول العالم .

واشار معاليه ، ان هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لما يجمع الدول المشاركة من رغبة صادقة وتوجه بنّاء لتعزيز السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات وزيادة التعاون والتنسيق لاتخاذ التدابير الفعالة لوضع الحلول المناسبة وذلك في إطار الجهود المشتركة في تبني البرامج والخطط الهادفة لتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق ، مؤكدا ان مملكة البحرين تبذل جهوداً بارزة في تحقيق الاستدامة في جميع نواحي التنمية ، حيث ارتكزت الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة على مبادئ أساسية ومن أهمها الاستدامة، حيث رسمت توجهات واضحة لتوفير بيئة داعمة للاستدامة.