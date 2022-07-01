إصابة 5 أشخاص إثر حادث مروري في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بمنطقة الرياض.
وأكد المرور السعودي، عبر تويتر، أن مرور منطقة الرياض باشر حادث تصادم بين عدد من المركبات في طريق جدة باتجاه الشرق، نتج عنه (5) إصابات متوسطة وتلفيات.
وشدد على أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.
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