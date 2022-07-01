مطار الملك خالد يصدر بياناً بشأن فيديو تكدس المسافرين في المطار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم (الجمعة) بيانا بشأن تكدس المسافرين في المطار.

وأكد أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تمت خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوما ومغادرة) تزامنا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة.

وأوضح أن فترة الذروة الحالية تتطلب التأكد من الإجراءات التالية لتسهيل إجراءات السفر، ودخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار.

وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً، إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهتك، وتأكيد حجز الرحلة مع الحضور للمطار بوقت كاف للرحلات الداخلية ساعتين والدولية 3 ساعات، وجميع وثائق السفر التي يحتاجها المسافر مثل التأشيرات والجواز الصحي أو فحص PCR حسب متطلبات الوجهة والتأمين الطبي للأطفال تحت 12 عاما.

وأكد أن خدمة المسافرين وراحتهم تعد أولوية قصوى لدينا، وسنقوم بتحديثات مستمرة للركاب من خلال قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز، يرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين.