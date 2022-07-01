تخصيص 3 مواقع لاستقبال طلبات التطويف بالحرم المكي

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
خَصَّصَتْ وكالةُ الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتطويف (3) مواقعَ لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وأوضحَ مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس، أنَّ الإدارةَ خَصَّصَتْ (3) مواقعَ رئيسيةَ يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهي (باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام) تسهيلاً وتيسيراً عليهم في أداء نسكهم بكل اطمئنان.
وأفادَ أنه يوجدُ أكثرُ من (100) مطوفٍ تقومُ الإدارةُ بالإشراف عليهم مؤهلين بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، يَشرُفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ضرورة تَقَيُّدِ المطوف بالإجراءات الاحترازية في أثناء تقديمه الخدمة.
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