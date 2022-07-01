دائرة الحكام ترصد بعض الحالات التحكيمية في الجولة 29 لدوري المحترفين السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رصدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الجولة 29 من منافسات دوري المحترفين السعودي والذي أسدل الستار على منافساته لموسم 2021 – 2022 يوم الاثنين الماضي. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بعض الحالات التحكيمية، عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأكدت دائرة الحكام أن حالة الطرد التي حدثت لجوستافو كويلار محترف الهلال أمام الفتح في الجولة 29 من دوري المحترفين غير صحيحة، وعدم تدخل تقنية حكم الفيديو صحيح وفقًا للبروتوكول. كما أوضحت اللجنة أن قرار طر دفيليب كيش لاعب الاتفاق أمام الاتحاد في نفس الجولة، غير صحيح واستدعى تدخل اللاعب بطاقة صفراء فقط لعدم وجود حالة التهور. يذكر أن الهلال توج رسميًا ببطولة دوري المحترفين السعودي للمرة 18 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الفيصلي بهدفين لهدف. أخبار قد تهمك

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