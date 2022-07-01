شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة انتشار فيروس جديد حالياً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفت وزارة الصحة انتشار فيروس جديد حالياً، موضحة أنه يوجد مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد ومنها مجموعة موجودة حالياً وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية ولكن بحدة أقل، حيث يوجد أكثر من (20) نوعاً من الفيروسات المُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)
يوجد أكثر من (20) نوعاً من الفيروسات المُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات، وهذه أبرزها ⬇️ pic.twitter.com/48cBVCz1Zk— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 1, 2022