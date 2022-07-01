شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تقيم معرضًا تعريفيًّا بمبادرة «طريق مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامَتْ وزارةُ الداخليةِ معرضًا تعريفيًّا بالمركز الوطني للعمليات الأمنية ومبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارةُ الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن في دولهم في العاصمة المقدسة بمركز مكة مول.

ويُقَدِّمُ المعرضُ تعريفًا بمبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي أطلقتها الوزارةُ بتنفيذ عدد من الجهات الشريكة للعام الرابع في خمس دول شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.

ويستعرضُ المركزُ الوطني للعمليات الأمنية، الخدماتِ الأمنيةَ والإنسانيةَ الرائدةَ المقدمةَ لضيوف الرحمن، وما يقومُ به مركزُ (911) من استقبال ومعالجة البلاغات الأمنية والإنسانية للمتصلين كافة، من مواطنين ومقيمين وزوّار، ومراعاة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والناطقين بغير اللغة العربية، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

ويُقَدِّمُ المركزُ للزوَّار شرحًا عن الخدمات الأمنية والإنسانية وآلية استقبال المكالمات عن طريق منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفاعل في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار (24) ساعةً، وذلك بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانيةً لكل مكالمة.