«موسى دنتـل» بـطـلاً لدوري بي اس اكـشن

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق موسى دنتل من خطف لقب دوري بي اس اكشن لكرة السلة في النسخة الثانية بعد تفوقه على فريق منامة كريزي بنتيجة (89/‏88) في مباراة حبست الانفاس وصلت اثارتها للذروة في دقائها الأخيرة التي شهدت تقلبات عديدة في النتيجة انهاها نجوم فريق موسى دنتل.

STC يكرم النجوم وهدايا للجماهير

قامت شركة STC البحرين بتخصيص جوائز قيمة لنجوم الدوري والذي حصدوا الجوائز الفردية في الدوري، كما قدمت هدايا قيمة ايضا للجماهير التي شاركت في مسابقات استراحة ما بين الشوطين.

عبدالقادر يتوج نفسه ملكًا

توج اللاعب عبدالقادر ثاني لاعب نادي الحالة الشاب والصاعد لعالم النجومية نفسه ملكا لدوري بي اس اكشن الثانية بعد ان سيطر على الجوائز الفردية في المنافسات، حيث اختارت اللجنة المنظمة عبدالقادر ثاني كأفضل لاعب شامل في الدوري حاصدا جائزة النجم عبدالمجيد علي شهرام لأفضل لاعب وايضا جائزة النجم محمد سالم لهداف الدوري.

وقدم عبدالقادر نفسه بشكل أكثر من رائع خلال المنافسات حيث نجح في توجيه كل الأنظار اليه بعد المستويات المتميزة التي قدمها طوال المباريات مقدما الحلول الفردية لفريقه متى ما شاء، كما انه هداف بالفطرة حيث كان معدله التسجيلي في كل مباراة يصل الى 32 نقطة ليحصد جائزة الهداف ايضا.

المحمود أفضل مدرب

فيما حصد مدرب فريق موسى دنتل عدنان المحمود جائزة المرحوم أحمد سلمان لأفضل مدرب في الدوري متفوقا على مدرب منامة كريزي المدربة فاطمة رياض التي بدورها قدمت بطولة مثالية.

المحمود نجح في قيادة الفريق بنجاح بمساعدة زملائه أحمد القصير وجاسم محمد الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن لاعبيه الذين تدربوا تحت اشرافه في الأندية التي درب فيها، لذا وضع المحمود لمساته الفنية التي كانت واضحة جدا من خلال التغييرات التي اجراها في العديد من المباريات والطرق الهجومية والدفاعية التي قادت الفريق لكأس الدوري.

جائزة عقيل ميلاد للاعب المثالي

اختارت اللجنة المنظمة لدوري بي اس اكشن اللاعب محمد جاسم لاعب فريق عرب فيب ونادي المنامة اللاعب المثالي في البطولة ليحصل على جائزة الكابتن عقيل ميلاد للاعب المثالي.

ويعتبر اللاعب محمد جاسم ابرز اللاعبين واحد اللاعبين المميزين داخل وخارج الملعب مقدما نموذج مثاليا للاعب مثابر وخلوق ومتميز ايضا في الملعب.

كريبالي كراج الفريق المثالي

وخصصت اللجنة جائزة للفريق المثالي كان من نصيب فريق كريبالي كراج، حيث وضعت اللجنة معايير محددة منها الأمور الادارية والالتزام داخل وخارج الملعب والتعاون مع اللجنة في كافة الأمور الادارية في الدوري.

بطولة الكراسي المتحركة

وشهد اليوم الختامي بطولة مصغرة للاعبي الكراسي المتحركة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة تحت اشراف اللجنة البارالمبية البحرينية وبمشاركة نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة يتقدمهم كابتن المنتخب حسين شاكر وحسن نوروز وأحمد سلمان وايضا محمد بوعلاي وحسين سلمان.

نجوم يخطفون الأضواء

واستطاع نجوم الفن كعادتهم من خطف الأضواء عبر مشاركتهم في اليوم الختامي لدوري بي اس اكشن، حيث رسموا الابتسامة والضحك على وجوه المتابعين سواء من ارضية الصالة او متابعي البث المباشر.

ونجح نجم منتخبنا الوطني السابق محمد سالمين من الفوز بالتحدي الأول في لعبة الكراسي متفوقا على صانع المحتوى المشهور عمر فاروق، فيما فاز الفريق الأزرق بقيادة جعفر التمار وعمر فاروق وجعفر الساري وخليل الرميثي على الفريق الأبيض في لعبة الـXO.

واستطاع الفريق الأبيض من حسم التحدي الثالث في مباراة استعراضية مع نجوم منتخبنا الوطني بقيادة المدرب المحنك البسام علي ومحمد سالمين وايضا جمعان الرويعي.

بث مباشر بطريقة جديدة

وقامت اللجنة الاعلامية ببث الفعاليات بطريقة جديدة عبر 5 كاميرات نقل في الملعب وتعليق ثنائي على غرار الدوري الامريكي للمحترفين الـNBA بمشاركة محسن حاجي وحسين العلوي ومراسل القناة من داخل ارضية الملعب مهدي رفيع، كما شارك الاعلامي محمد الشرقاوي في تقديم الفقرات بجانب زميله حسين أميري.

تكريم الرعاة

وتتقدم اللجنة المنظمة بجزيل الشكر للرعاة والمساهمين وخصوصا شركة STC البحرين على رعايتها لفعاليات ودوري بي اس اكشن في النسخة الثانية.

كما تم تكريم المساهمين وهم نادي البا الذي قدم دعم لوجستي للدوري وكذلك مياه فراتا وشركة شوت وايضا عيادة اخصائية العلاج فاطمة حيدري.