الأهلي يضم لطف الله ويقترب من التونسي بن جدو

محمد بن مسعود - الدمام - ضم النادي الأهلي رسميًا الحارس الدولي إبراهيم لطف الله لتمثيل فريقه الكروي الأول في الموسم الجديد ليعزز مركز الحراسة التي عانى منها في الموسمين الماضيين، وهو التعاقد الثالث على صعيد اللاعبين المواطنين هذا الموسم بعد ضم عبدالله الحشاش ومحمد الشامسي في وقت سابق.

وكان الأهلي ارتبط مع لطف الله منذ فترة طويلة، إلا أن وجود بعض العقبات حالت دون الإعلان عن الارتباط الرسمي قبل أن تحل ويتوصل الأهلي لاتفاق مع ناديه الخالدية بشكل نهائي.

من جانب آخر، اقترب الأهلي من التعاقد مع مدرب اللياقة التونسي غيث بن جدو للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب علي صنقور، وسبق للمدرب بن جدو أن عمل مع نادي المالكية في الموسمين الماضيين ويملك خبرة جيدة في مجال اللياقة البدنية.

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