البديع يعلن رسميًا استمرار أيوب لقيادة «الخيول الخضراء»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي البديع عبر حسابه الرسمي عن التعاقد مع المدرب الوطني محمد عدنان أيوب لقيادة فريقه الكروي الأول في الموسم القادم بعد نجاحه في الحفاظ على مقعد الفريق بدوري ناصر بن حمد الممتاز على رغم استلامه للمهمة في الوقت الصعب والأخير.

وقاد أيوب البديع لتحقيق انتصارات مهمة في الجولات الأربع الأخيرة مما جعله يتفادى الهبوط المباشر وخوض مباريات الملحق الرباعي والذي من خلاله أكد تواجده بين فرق الدوري مع فرق الحد وسترة.

وتأتي خطوة البديع في الحفاظ على قيادة أيوب مع اقتراب فترة الإعداد على أن تعلن الإدارة هوية بقية الجهاز الفني ومنهم المساعد محمد عبدالغني الذي أبدت الإدارة رغبتها باستمراره مع أيوب.

وأمام إدارة نادي البديع مهمة صعبة في استكمال أوراق فريقها الكروي خصوصا مع انتهاء فترة الإعارة لبعض اللاعبين إلى جانب انتهاء عقود البعض الآخر، وكان هداف الفريق عبدالله الحشاش أول المغادرين بعد توقيعه لعقد جديد يربطه مع النادي الأهلي، فيما تبدو فرصة بقاء الحارس محمود العجيمي متفاوتة خصوصا مع رغبة بعض الأندية في الحصول على خدماته بعد المستويات الجيدة التي ظهر عليها في الموسمين الماضيين.

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