عيسى بن علي يستقبل النجم الفرنسي فلوران مالودا

أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمسيرة الحافلة للنجم الدولي الفرنسي ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم سابقاً فلوران مالودا «Florent Maloda» وإنجازاته وخبراته سواء مع منتخب بلاده أو الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها.

جاء ذلك لدى استقبال سموه اللاعب فلوران مالودا الذي يزور مملكة البحرين حالياً وذلك بحضور الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة واسحاق عبدالله اسحاق من شركة stage33.

ورحب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بالنجم الدولي فلوران مالودا، معرباً سموه عن سعادته الكبيرة بتواجده على أرض المملكة والاطلاع على واقع كرة القدم المحلية ولقاء المسؤولين الرياضيين بما يسهم في الاستفادة من خبراته وتجاربه الكروية.

ونوه سموه بمشوار اللاعب الفرنسي مع منتخب بلاده وتحديدًا في نهائيات كأس العالم 2006 عندما ساهم مع بقية اللاعبين في وصول منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية بمونديال ألمانيا 2006 أمام ايطاليا والتي خسرها الفرنسيون بركلات الترجيح رغم أن فلوران مالودا آنذاك سجل ركلته بنجاح.

كما استذكر سموه مشواره المتميز مع نادي تشيلسي الإنجليزي عندما انضم إليه في 2007 وحجز له مكاناً اساسياً في التشكيلة وحقق مع النادي العديد من البطولات المحلية والأوروبية ومن بينها لقب دوري أبطال أوروبا 2012 بالإضافة إلى مسيرته الكروية مع الكثير من الأندية من بينها ليون الفرنسي ونادي طرابزون سبور التركي والعديد من الأندية العريقة الأخرى.

وتمنى سموه للاعب الفرنسي طيب الإقامة في مملكة البحرين، مبديًا ترحيبه به مجددًا باعتباره أحد ألمع نجوم الكرة الفرنسية والعالمية الذين أثروا الساحة الكروية بعطائهم وفنهم.