اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية عضو المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ، بسعادة السيد جون تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق رئيس المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ، وذلك على هامش اجتماع (تحسين السلامة على الطرق في العالم) الذي عقد بمقر الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء ، تم بحث مجالات التعاون والتنسيق بما من شأنه تعزيز السلامة المرورية على الطرق ، حيث أعرب معالي وكيل وزارة الداخلية عن خالص شكره وتقديره للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق على المبادرت النوعية والدعم المستمر لاجتماعات الأمم المتحدة والتي تهدف الى تحسين السلامة على الطرق في العالم ، مؤكدا معاليه أهمية توسيع دائرة تبادل الخبرات والكفاءات واستخدام أحدث الأساليب وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية.