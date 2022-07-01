“الأمن السيبراني” يلزم مقدمي خدماته بالتسجيل ابتداءً من أغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الجمعة)، إن المدة المتبقية على متطلب التسجيل لديها؛ من أجل تقديم خدمات الأمن السيبراني في المملكة هي 30 يوماً.

وأوضحت أن التسجيل سيصبح متطلباً تنظيمياً على أي جهة تقدم خدمات، أو حلول، أو منتجات الأمن السيبراني في المملكة؛ وذلك ابتداءً من 1 أغسطس 2022.

ودعت الجهات الراغبة في التسجيل إلى زيارة الرابط التالي للاطلاع على المتطلبات التنظيمية.