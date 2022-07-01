أحدهم يستدعي التنويم.. الصحة تكشف عن أخطر 3 فيروسات منتشرة في الوقت الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنه يوجد أكثر من (20) نوعاً من الفيروسات المُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر” أن أبرزها الفيروس الأنفي، ويعتبر الأكثر شيوعا وهذا الفيروس ينتشر عادة في فصلي الربيع والخريف.

كما أن من أبرز الفيروسات “نظير الإنفلونزا البشرية”، ويتسبب بأعراض شبيهة جدا لأعراض الإنفلونزا، ونتشر غالبا في فصل الصيف، لكنه متواجد طوال العام، حسبما أكدت الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي، يصيب الأشخاص الأصغر سنا، وقد يسبب أعراضا تشبه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويم وهو موجود في أغلب أشهر السنة، لكنه ينتشر في الخريف.