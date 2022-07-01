ما سبب إلزام أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية؟.. وزير الشؤون الإسلامية يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، سبب إلزام أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية.
وقال وزير الشؤون الإسلامية خلال حديثه مع الإعلامي أحمد العرفج: “تقدم لي عدد كبير من المواطنين والمثقفين وطلبة العلم، وقالوا إن القراءة النجدية بدأت تندثر، وقل عدد القراء”.
وتابع: “قررت أن تكون القراءة النجدية إلزامية في مدينة الرياض فقط، وهي ليست قراءة منكرة، فهي لينة ومحببة إلى الناس، وقمنا بعشرات الدورات للقراء وتم تمكينهم من القراءة”.
وأكمل الوزير: “بعض الناس في قلوبهم مرض، يريدون أي شيء لإثارة عامة الناس والبسطاء والجهال، لأمور في أنفسهم وهم معروفين، والقسم الثاني مثل القطيع يسير دون تأكد”.
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