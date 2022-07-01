اخبار دوليه – الخطوط السعودية تتيح للحجاج خدمة استلام الأمتعة من مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الخطوط السعودية عن تسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، بتقديم خدمة جديدة مجانية تُعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، بما يشمل إصدار بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ (24) ساعة لإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار.

وفي سياق ذي صلة؛ أطلقت الخطوط السعودية حملة توعوية تتعلق بتعليمات الأمتعة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومعايير الأنظمة الخاصة بها، وتشمل العديد من المواقع داخل وخارج المملكة، وذلك في إطار حرصها على انسيابية الحركة في المطارات والعمليات التشغيلية في مرحلة العودة بعد أداء النسك.

وتستوفي الحملة التوعوية توضيح كافة الأنظمة المتعلقة بالأمتعة، حيث روعي في مضامينها استخدام الأسلوب المبسط المدعم بالصور، إضافة إلى توفيرها بـ (6) لغات متنوعة يتحدث بها الحجاج، فيما سيتم توزيعها على أكثر من (20) محطة دولية، إلى جانب مختلف المواقع داخلياً وتشمل حملات الحج في المشاعر والمخيمات وكذلك الفنادق في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتضمن تعليمات الحملة التأكيد على عدم حمل أي نوع من السوائل بما فيها مياه زمزم داخل الأمتعة، إضافة إلى ضرورة أن تكون الأمتعة بحالة جيدة ومغلفة، وغيرها من التعليمات التي يراد منها إتمام مرحلة العودة دون أي عوائق.

وتواصل الخطوط السعودية استقبال ضيوف الرحمن في مرحلة الوصول عبر الرحلات المخصصة لنقل الحجاج والتي تصل إلى العديد من الوجهات وبمساندة شبكة الرحلات المجدولة والإضافية الممتدة إلى كافة أنحاء المملكة وتطير إلى أربع قارات حول العالم.