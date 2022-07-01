وبين المدير العام لمركز اعمال الحج والعمره في مؤسسة البريد السعودي |سبل المهندس مؤيد الشريف، أنه تم نقل التمور عبر خدمتي طرود البريد الممتاز والطرود العادية، إلى ذوي الحجاج في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، واحتوت معظم هذه الطرود على تمور من عجوة المدينة المنورة، وأصناف أخرى قام الحجاج بشرائها نظراً لما تتميز به من جودة وتنوع.
وأشار إلى أن البريد يقدم خدمة نقل الطرود من أماكن الشراء أو سكن الحجاج وتغليفها ونقلها مباشرة إلى الوجهة المحددة حسب العنوان المحدد، الأمر الذي وفر على الحاج عناء حملها ونقلها إلى مكاتب البريد أو شركات الشحن.
كانت هذه تفاصيل خبر سبل يساهم بشحن تمور المدينة إلى جميع أنحاء العالم في موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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