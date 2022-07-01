المديرية العامة للجوازات تحدد متطلبات إصدار أو تجديد جواز سفر للتابعين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للجوازات متطلبات تجديد جواز السفر للتابعين.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في تغريدة على تويتر، إن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

وأشارت المديرية إلى أن من لديه جواز سفر ساري الصلاحية بإمكانه السفر إلى الخارج دون تسجيل الخصائص الحيوية.