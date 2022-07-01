1500 متطوع صحي يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يشارك مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة من خلال برنامج “سواعد الصحة” بـ1500 متطوع لتقديم خدمات تطوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1443هـ، حيث تم إطلاق حملة بهذا الخصوص تحت شعار ” لبيك تطوعاً وعبادة”.
كما يشهد موسم الحج مشاركة فاعلة للمتطوعين الصحيين في جميع المواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك للعام الثالث، وبإشراف مركز التطوع الصحي في الوزارة، حيث يُعد المركز منذ تأسيسه في عام 2019 الجهة المعنية بتنظيم عملية العمل التطوعي والإشراف عليها .
يُذكر أن هذه الكوادر المشاركة تشمل العديد من التخصصات العلاجية والوقائية والخدمات المساندة، ويتمتعون بقدرٍ عالٍ من المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات، حيث يُوجَدون في شتى المواقع التي تخدم الحجاج ويغطون جميع المشاعر المقدسة وأماكن وجود الحجاج .
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