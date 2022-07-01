اخبار الرياضه السعوديه أبرار تخطف البرونزية الدولية للتايكوندو

محمد بن مسعود - الدمام - حققت لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو للبومسي أبرار بخاري الميدالية البرونزية ضمن منافسات البطولة الدولية التي تقام حالياً بكوريا. وكانت تغلبت في آخر المواجهات التي خاضتها على لاعبة منتخب الجزائر في دور الثمانية قبل خسارتها من بطلة كوريا في نصف النهائي.
وكانت أبرار قد مثلت المنتخب السعودي للبومسي للمرة الأولى في بطولة آسيا للمنتخبات قبل عدة أيام في فئة الفردي تحت 40 عاما، إلى جانب زميلتها في المنتخب رهف الجوهي في فئة الفردي تحت 30 عاما، وظهرتا بشكل مشرف وأداء نال استحسان الجميع..
أشرف فنياً على منتخب البومسي المدرب الوطني زهير أبو الرحي.
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