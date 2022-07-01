روسيا تعلن التوقف مؤقتًا عن تصدير الغاز إلى أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت نورد ستريم، الشركة المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب «السيل الشمالي»، عن وقف مؤقت في ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال الصيانة.
وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إنه سيتم إغلاق السيل الشمالي من 11 حتى 21 يوليو الجاري لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة، بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن، وفقًا لـ«روسيا اليوم».
وأوضحت الشركة، أنه تم الاتفاق مسبقًا على الجدول الزمني وخطة العمل مع جميع الشركاء والمشاركين في سلسلة نقل وضخ الغاز الطبيعي.
يذكر أن السيل الشمالي هو أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق، ويعد المسار الرئيسي لإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.
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وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت قبل عدة أيام من خطوة روسية ستقلب الموازين في أوروبا، وقد تؤثر على سير الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا، بينما تسعى لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا.
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