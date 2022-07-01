النفط يواصل التراجع والأسعار تنخفض 3%

محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب، فيما يتجه الخام القياسي إلى تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.2% إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكذلك تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 37 سنتًا أو 0.4% إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضًا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار، وانخفض الخامان بنحو 3% أمس الخميس.

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ووافق تكتل “أوبك بلس” الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومين، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءًا من سبتمبر المقبل وما بعده.