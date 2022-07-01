اخبار دوليه – فتح باب الترشيحات لــ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المنظمة لــ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» اليوم فتح باب الترشيحات للدورة الرابعة من الجائزة ويستمر حتى يوم ٣١ من شهر أكتوبر ٢٠٢٢.

وتعد «زايد للأخوة الإنسانية» جائزة عالمية مستقلة تكرم الأفراد والكيانات التي تقدم إسهامات جليلة نحو التقدم الإنساني والتعايش السلمي.. فيما تأسست الجائزة في عام ٢٠١٩ بعد توقيع قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على «وثيقة الأخوة الإنسانية» التاريخية في أبوظبي.

وقال المستشار محمد عبد السلام الأمين العام وعضو لجنة التحكيم الجائزة ٢٠٢٣ .. إن اللجنة تتطلع الى تحديد الشخصيات والهيئات التي أسهمت بفعالية في إيجاد حلول رائدة للتحديات المعاصرة في مجال تعزيز الأخوة الإنسانية.

وإضافة إلى المستشار عبد السلام، تضم لجنة التحكيم المستقلة لعام ٢٠٢٣ أعضاء آخرين هم: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة سعادة ميغيل أنخيل موراتينوس، ومعالي نائبة رئيس كوستا ريكا السابقة الدكتورة إبسي كامبل بار، وعميد مجمع تبشير الشعوب في الكرسي الرسولي نيافة الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي؛ والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٥ الدكتورة وداد بوشماوي.

ويمكن تقديم الترشيحات من قِبل المرشِّحين المؤهلين ضمن الفئات التالية: أعضاء الحكومات؛ رؤساء الدول الحاليون والسابقون؛ أعضاء البرلمان؛ رؤساء المحاكم العُليا؛ كبار المسؤولين التنفيذيين في الأمم المتحدة؛ رؤساء المنظمات غير الحكومية الدولية؛ رؤساء الجامعات؛ الشخصيات المؤثرة والقادة والمفكرون؛ والمكرَّمون السابقون بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

كما يمكن للمرشحين تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية: https://zayedaward.org/.

وستكرم الجائزة الفائزين خلال الحفل السنوي المزمع عقده في الرابع من شهر فبراير ٢٠٢٣ وهو اليوم الدولي للأخوة الإنسانية المعترف به من قبل الأمم المتحدة، والذي يصادف أيضاً الذكرى السنوية لتوقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على وثيقة الأخوة الإنسانية.

يذكر أن من بين المكرمين السابقين بالجائزة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (فخرياً)؛ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والناشطة ضد التطرف لطيفة إبن زياتن؛ وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وقرينته الملكة رانيا العبدالله ومنظمة فوكال الهايتية الإنسانية.