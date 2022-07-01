“الصحة العالمية”: تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بـ”جدري القرود” في 6 دول ومناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود في 6 دول ومناطق.

ووجهت المنظمة الدعوة لدول الاتحاد الأوروبي، من أجل تحرك عاجل للحد من تزايد الإصابات بالمرض.

وأكدت وفق آخر إحصائياتها، أن90% من الإصابات المؤكدة بجدري القرود تم تسجيلها في أوروبا.

أخبار قد تهمك

ودعت جميع الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لجدري القرود في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.

وأوضحت أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، وأنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتوائه تكون بتتبع الحالات وعزلها، مع أنها في الوقت نفسه، غير واثقة في هذه المرحلة من وقف انتشار المرض.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأوبئة الأمريكي، أن عدد إصابات جدري القرود ارتفع إلى 306 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القرود بتلقي اللقاح.