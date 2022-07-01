شكرا لقرائتكم خبر عن بينها «آمن».. «تقني مكة» يدشن عدة مبادرات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برامجها المهنية والتقنية التي وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بمشاركتها لتعزز مفهوم التقنية في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني أنه تمت إقامة فعاليات المعسكر الكشفي التقني بمقر كلية السياحة والفندقة بالطائف لمدة ثلاثة أيام بهدف تهيئة 150 جوّالاً وكشّافاً تقنياً يمثلون 17 منشأة تدريبية بالمنطقة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام ضمن الفرق الكشفية بجمعية الكشافة العربية السعودية.

وبيّن أن البرامج تضمنت عدداً من المبادرات المقدمة في موسم الحج ومنها مبادرة ( استعد ) لتقديم برامج تطويرية تخصصية في مجالات إدارة الحشود، والصحة والسلامة المهنية، وإعداد وتصميم النماذج الإلكترونية، وينفذها كل من الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والمعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة.

وأشار إلى أن مبادرة الصيانة التطوعية للمركبات على الطرقات ينفذها المعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع أمن الطرق، إضافة إلى مبادرة ( آمن ) لمساندة فرق التفتيش للمخيمات من خلال تقديم الاستشارات التقنية والفنية لتقييم سلامة المواقع والمرافق والمعدات وينفذها المعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الدفاع المدني.

كما تضمنت البرامج مبادرة ( إرشاد ) لتقديم الدعم التقني والمهني في الباصات التي تشرف عليها النقابة العامة للسيارات وينفذها كل من الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والمعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة.

وأخيراً مبادرة ( الباحث التقني ) للمشاركة في أعمال البحث الميداني والتطوير مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بتنفيذ كل من الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة.