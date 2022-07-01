شكرا لقرائتكم خبر عن تطور لافت.. الأردن يشيد بخدمات النقل في المملكة لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة، بالتطوّر الكبير الذي شهدته خدمات النقل في المملكة العربية السعودية , منوهاً بتنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع الذي يعدّ أحد المشروعات الكبرى التي صمّمت بهدف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، قاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية قبيل مغادرته إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة عبر إحدى رحلات محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة أن الحجاج الأردنيين استفادوا من التنوع في خدمات النقل التي تتيح للحجاج سهولة وسرعة التنقّل، سواء بواسطة القطار أو النقل البري عبر الحافلات، أو النقل الجوي الداخلي، وهو ما يجسّد بشكل ملموس الجهود المخلصة والكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مقدماً شكره لحكومة المملكة على كل الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج ليؤدوا المناسك بكل يسر.