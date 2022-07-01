شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مسافرون يشكون من التكدس وتأخر الرحلات بمطار الملك خالد.. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مطار الملك خالد الدولي، أن فريق الدعم باشر ملاحظات المسافرين، وأنه يجري حالياَ العمل على حل المشكلة، والتي لم يحدد ماهيتها.

وشكا عدد من المسافرين من تكدس الركاب في مداخل صالات المغادرة الدولية، مشيرين إلى أن الحال وصل إلى أن بعض موظفي الخدمات الأرضية، اضطروا إلى الخروج لخارج الصالات للبحث عن الركاب بأسمائهم، فيما شهدت كاونترات تصعيد الركاب هي الأخرى تكدسا رهيباً.

ولم يعترف مطار الملك خالد الدولي بالمشكلة، كما أنه لم يسمها، لكنه علّق بأن فريق الدعم باشر حل الملاحظات، فيما بث ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر تكدس الركاب أمام بوابات المغادرة بالمطار، مؤكدين أن رحلاتهم تأخرت لعدة ساعات.