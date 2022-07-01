شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقى والأيسر.. «شؤون المسجد النبوي» تكشف خدماتها لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي، وتسخير الجهود كافة حرصاً على توفير أرقى الخدمات لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وتجهز وكالة الرئاسة المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية والتأكد من توفر الخدمات فيها للتسهيل عليهم وتعزيز الخدمات لهم.

كما تتابع وكالة الرئاسة جاهزية غرفة الصم والبكم ومراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ زيارات تقويمية لهم للمسجد ومرافقه، بِالإضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل لتسهيل القراءة عليهم وتوفير شتى الأدوات والعربات المتطورة بالعالم لخدمتهم.

وحول المصليات الخاصة بذوي الإعاقة، خُصِّصت (۱۰) مصليات في أنحاء المسجد كافة، منها (٣) مصليات في التوسعة الشمالية، و(٣) مصليات في التوسعة الغربية، و (٣) مصليات في التوسعة الشرقية، كما هُيِّئت غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ(۱۰۰) شخص، كما تُوَفَّر ورش متنقلة لخدمة العربات في الساحة، ومواقف خاصة في مبنى الوكالة، وتحرص الإدارة على متابعة سير العمل والتأكد من تقديم جميع الخدمات لهم.