رسميًا.. «المركزي» يوافق على تحويل الأعمال المصرفية للأفراد من «إثمار» إلى «السلام»

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي قرارًا رسميًا بالموافقة على طلب تحويل كافّة الأعمال المصرفية المتعلقة بالأفراد من بنك الإثمار إلى بنك السلام.

وكان المصرف قد أعلن في مارس الماضي عن تلقّيه طلبًا مقدمًا من بنك الإثمار بغرض الحصول على موافقة المصرف على تحويل كافة الأعمال المصرفية المتعلقة بالعملاء الأفراد بما يشمل الأصول والالتزامات والحقوق والمسؤوليات إلى بنك السلام، ودعا من لديه اعتراض من أصحاب الشأن بتقديم اعتراض خطّب مشفوع بالمستندات المؤيدة خلال فترة 3 أشهر.

وفي الشهر الماضي أرسل بنك الإثمار رسالة نصية لعملائه تفيد بأنه سيتم تحويل الأعمال المصرفية للأفراد إلة بنك السلام على أن يتم استكمال هذا التحويل في النصف الثاني من العام الجاري 2022 بعد الحصول على الموافقات الرقابية والإجراءات الأخرى اللازمة.

وأكّد بنك «إثمار» في رسالته بأن هذا الانتقال لن يكون له أي تأثير مباشر على الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك الإثمار لعملائه الأفراد، كما أوضح البنك بأنه سيواصل العمل على توفير الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنكان «إثمار» و»السلام» قد أعلنا في مارس الماضي حصولهما على موافقة من مساهمي «الإثمار القابضة» على عرض الاستحواذ المقدم من بنك السلام للاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الإثمار ومجموعة من الأصول الأخرى بصفقة قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي، بعد توقيعهما لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين كل من بنك السلام وبنك الإثمار في أكتوبر 2021 والتي تم الاتفاق فيها على متابعة الصفقة في يناير 2022.