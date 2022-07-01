“سبل” يسهم بشحن تمور المدينة إلى جميع أنحاء العالم في موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يقدّم البريد السعودي “سبل” خدماته اللوجستية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام من خلال شحن طرود تمور المدينة إلى مختلف دول العالم، وذلك عبر فريق تسويق وفرق التقاط الطرود من المزارع، حيث يكون التسويق المباشر عن طريق الفنادق ومحال التمور والمزارع المتخصصة ببيع التمور للحجاج، ومن خلال منافذ بيع في المكاتب الخاصة بسبل الموجودة في المنطقة المركزية لوجود الحجاج، حيث بلغ عدد المزارع المستهدفة 25 مزرعة، وعدد المحال المستهدفة 240 محلاً.

وبين المدير العام لمركز أعمال الحج والعمرة في مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس مؤيد الشريف، أنه نُقِلت التمور عبر خدمتَيْ طرود البريد الممتاز والطرود العادية، إلى ذوي الحجاج في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، واحتوت معظم هذه الطرود على تمور من عجوة المدينة المنورة، وأصناف أخرى اشتراها الحجاج؛ نظراً لما تتميز به من جودة وتنوع.

وأشار إلى أن البريد يقدم خدمة نقل الطرود من أماكن الشراء أو سكن الحجاج وتغليفها ونقلها مباشرة إلى الوجهة المحددة حسب العنوان المحدد، الأمر الذي وفر على الحاج عناء حملها ونقلها إلى مكاتب البريد أو شركات الشحن.