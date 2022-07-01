محمد بن مسعود - الدمام - أكدت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن ما تمَّ إثارته إعلامياً حول تخيير الأرملة بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي غير صحيح.
ونوهت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن حق الأرملة في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي الذي تكفله لها المادة رقم (٣٧) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،والمادة رقم (٨٨) من المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي لم يتم المساس به، وأن ما يتم تداوله بشأن تخييرها بين المعاشين غير صحيح. مبينة أن القانون حرص على تحقيق المساواة في جوانب عديدة بين الرجل والمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: من حق الأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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