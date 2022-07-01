اخبار دوليه – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: من حق الأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن ما تمَّ إثارته إعلامياً حول تخيير الأرملة بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي غير صحيح.

ونوهت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن حق الأرملة في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي الذي تكفله لها المادة رقم (٣٧) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،والمادة رقم (٨٨) من المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي لم يتم المساس به، وأن ما يتم تداوله بشأن تخييرها بين المعاشين غير صحيح. مبينة أن القانون حرص على تحقيق المساواة في جوانب عديدة بين الرجل والمرأة.

وأشارت السيدة إيمان المرباطي إلى أن كافة قنوات التواصل الرسمية مع الهيئة مفتوحة للرد على كافة استفسارات المواطنين لتوضيح أوضاعهم التقاعدية بناءً على التعديلات التي استجدت على القوانين وغيرها من المواضيع، وترحب بالجميع عبر قنواتها الرسمية ممثلةً في مركز الاتصالات والخدمات على الرقم ١٧٠٠٠٧٠٧ وعبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال برنامج تواصل، كما تؤكد بأن أبوابها مفتوحة للجميع في مراكز الاستقبال بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها.