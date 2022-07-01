محمد بن مسعود - الدمام - نشرت شرطة مدينة تورنتو الكندية صورة قالت إنها لامرأة مفقودة، طالبة المساعدة من الجمهور في البحث عنها. واللافت أن العلامة الفارقة في هذه المرأة أنها «ملتحية».
وذكرت شرطة تورنتو أن المرأة التي في الصورة! تدعى إيزابيلا ديغراس، وعمرها 27 عاما، وقد شوهدت آخر مرة يوم السبت 25 يونيو.
وكتب حماة النظام الكنديون في وصف المرأة قائلين إن «لديها قواما رقيقا وشعرا فاتحا أشعثا، ولحية صغيرة. ويبلغ طولها 5 أقدام و 10 بوصات».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الشرطة الكندية تبحث عن امرأة «لا تشبه بقية النساء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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