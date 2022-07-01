مركز التنمية الاجتماعية يطلق برنامج “استقبال ضيوف الرحمن” لموسم هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلق مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس برنامج “استقبال ضيوف الرحمن” لموسم حج هذا العام بالشراكة مع الجهات الخيرية، وذلك بمركز استقبال الحجاج بالنورية.

وقدم محافظ الجموم هاني بن محمود أبو العلا، والمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي، ومدير مركز تفويج الحجاج بالنوارية حسين العدني، الهدايا تعبيراً عن الفرحة بمقدم الحجاج وإظهار معاني المحبة والتآلف والتآخي بين المسلمين.

وقابل ضيوف الرحمن هذه اللفتة بفرحة غامرة وسعادة كبيرة تنم عن المشاعر الأخوية والإسلامية الصادقة التي يكنها الشعب السعودي لضيوف بيت الله الحرام، مؤكدين أنهم شعروا بوجودهم بين أهلهم وذويهم وترابطهم مع الشعب السعودي بروابط الأخوة والمحبة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما وفرته من خدمات عظيمة وجليلة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم التي ستمكنهم بعون من الله وتوفيقه من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان.