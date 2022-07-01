«الداخلية»: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألفاً عن كل شخص غير مصرح له بالحج يتم نقله

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية أن كل من ينقل أشخاصا غير مصرح لهم بالحج يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل شخص غير مصرح له بالحج يتم نقله.
وكشفت أنه في حال كان الناقل وافدا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويُمنع من دخول السعودية وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف.
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