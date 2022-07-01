اخبار الخليج – وصول أكثر من 344 ألف حاج إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 344881 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن 278751 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 49806 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 16162 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12411 حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد 8229 حاجاً، والهند بعدد 6595 حاجاً، ثم حجاج إيران بعدد 6433 حاجاً، ثم حجاج نيجيريا بواقع 6320 حاجاً.

وبيّنت الاحصائية أن 265130 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 79451 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 534 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها 1462 عمليات تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 797 حاجاً، إضافة إلى تنفيذ 32 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 208 زيارات ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.