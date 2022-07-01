اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي عائلة عبدالله محمد أحمد الغرير رحمه الله

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى أبناء واخوان عبدالله محمد أحمد الغرير، رحمه الله، معرباً سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم العزيز، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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