جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد استقبال طلبات التحويل الخارجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن موعد استقبال طلبات التحويل الخارجي للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعة الحدود الشمالية وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ إلى يوم الأحد الموافق ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ .
وحددت عمادة القبول والتسجيل عدداً من الاشتراطات للتحويل الخارجي “من جامعات أخرى إلى جامعة الحدود الشمالية” أعلنت عنها في الموقع الإلكتروني وحسابها على تويتر.
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