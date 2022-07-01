جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد استقبال طلبات التحويل الخارجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن موعد استقبال طلبات التحويل الخارجي للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعة الحدود الشمالية وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ إلى يوم الأحد الموافق ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ .

وحددت عمادة القبول والتسجيل عدداً من الاشتراطات للتحويل الخارجي “من جامعات أخرى إلى جامعة الحدود الشمالية” أعلنت عنها في الموقع الإلكتروني وحسابها على تويتر.