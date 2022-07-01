اخبار دوليه – مطار هيثرو.. «فوضى عارمة» في أكبر مطارات بريطانيا وزحام شديد نتيجة إلغاء عدة رحلات جوية

محمد بن مسعود - الدمام - اشتكى مسافرون من الطوابير و»الفوضى العارمة» في مطار هيثرو بلندن، بعدما طلبت إدارة المطار من شركات الطيران إلغاء 30 رحلة من جدول الخميس.

وطلبت إدارة أكبر مطارات بريطانيا من شركات الطيران تخفيض عدد الرحلات لأنها توقعت عددا أكبر من المسافرين، أكثر مما تستطيع التعامل معه حاليا.

ولم يعلم بعض المسافرين بإلغاء رحلاتهم إلا بعد أن وصلوا إلى المطار.

وقالت إدارة المطار إن الإلغاء كان ضروريا لضمان الأمان.

وغرد أندي موساك، الكاتب والمذيع المختص بشؤون السفر، قائلا إن مطار هيثرو شهد «فوضى عارمة» و»صفر خدمة عملاء»، صباح الخميس.