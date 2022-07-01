اخبار الخليج – هيئة السياحة تطلق «مهرجان شواطئ البحرين» بفعاليات ترفيهية وأنشطة بحرية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق «مهرجان شواطئ البحرين»، وذلك في إطار برنامج الهيئة الغني بالفعاليات الجاذبة للسياح والزوار والمواطنين والمقيمين على مدار العام، وتفعيل إمكانيات الشواطئ البحرينية كركيزة أساسية من ركائز الجذب السياحي في المملكة.

وأكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن مهرجان شواطئ البحرين يهدف إلى إثراء فصل الصيف في مملكة البحرين بعدد من الأنشطة والفعاليات الجاذبة للسياح والزوار من جهة، وفي إطار تشجيع السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، منوهةً أن فريق العمل في الهيئة يعمل على تقديم برامج فعاليات متكامل وثري خلال مهرجان شواطئ البحرين والذي سيعلن عن كامل تفاصيله لاحقاً.

وأضافت سعادة السيدة الصيرفي «لدينا كل الإصرار والعزم على جعل هذا الموسم علامة فارقة في برنامج الفعاليات السياحية الحافل الذي تنفذه الهيئة على مدار العام، ورفع معدل استقطاب السياح والزوار خلاله»، مؤكدة حرص الهيئة على الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى منشآت وشركات القطاع السياحي الخاص من أجل ضمان أكبر نجاح ممكن لهذه الفعالية.

وأوضحت سعادة الوزيرة أن مهرجان شواطئ البحرين يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022- 2026 التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي وضعت الواجهات والأنشطة البحرية في مقدمة ركائزها التي تشمل أيضا سياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية والإعلام والأفلام السينمائية.

الجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح «مهرجان شواطئ البحرين» بتاريخ 7 يوليو حتى 27 أغسطس 2022، ويتضمن عددا من الفعاليات من بينها عروض موسيقية حية، وأنشطة ترفيهية، وأخرى ذات صلة بالأطفال، ومطاعم متنقلة وغيرها، كما يشمل المهرجان أيضا على تقديم المزيد من الأنشطة والرياضات المائية لجميع محبي البحر في فصل الصيف.

وسينطلق المهرجان بشكل رئيسي من شاطئ بلاج الجزائر على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، وذلك بعد إعادة افتتاحه أمام الجمهور بحلته الجديدة، وذلك كأحد أجمل الشواطئ وأشهرها في المملكة، كما يشمل المهرجان أيضا عددا من الشواطئ المميزة مثل شاطئ «مراسي البحرين» وشاطئ «واتر جاردن سيتي».