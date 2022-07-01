شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن فتح باب التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب عن فتح باب التسجيل أمام جميع دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، وذلك في فترة تسجيل تبدأ من 1 إلى 20 يوليو 2022م، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض: https://bookfairs.moc.gov.sa/?lang=ar.

وتحتضن مدينة الرياض المعرض الدولي الكبير الذي سيقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م، تحت إشراف وزارة الثقافة وتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة.

ويعد المعرض أحد أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، ومن حيث مشاركة دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

وتحرص هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال تنظميها لهذا الحدث على تعزيز المكانة الثقافية المميزة لمعرض الرياض على خارطة المعارض الكتاب الدولية الأخرى، والعمل على تطوير برامج أعماله بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت صناعة الثقافة أولوية بوصفها من ركائز تحقيق جودة الحياة.