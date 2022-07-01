وصول أكثر من ٣٤٤ ألف حاج إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول ٣٤٤٨٨١ حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن ٢٧٨٧٥١ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري ٤٩٨٠٦ حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر ١٦١٦٢ حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٢٤١١ حاجاً, ثم حجاج باكستان بعدد ٨٢٢٩ حاجاً, والهند بعدد ٦٥٩٥ حاجاً, ثم حجاج إيران بعدد ٦٤٣٣ حاجاً, ثم حجاج نيجيريا بواقع ٦٣٢٠ حاجاً.
وبيّنت أن ٢٦٥١٣٠ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٧٩٤٥١ حاجاً من جنسيات مختلفة.
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وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥٣٤ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها ١٤٦٢ عمليات تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٧٩٧ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٣٢ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ ٢٠٨ زيارات ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.
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