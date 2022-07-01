جمعية تحفيظ القرآن بـ”البكيرية” تعقد جمعيتها العمومية

محمد بن مسعود - الدمام - البكيرية-محمد المسلم

عقدت الجمعية العمومية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة البكيرية اجتماعها الثالث برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد اللحيدان وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز النملة.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حضورهم ودعمهم المادي والمعنوي وعلى جهودهم في خدمة الجمعية مبيناً أن الجمعيات الخيرية الغير ربحية تحظى بدعم كبير من حكومتنا الرشيدة حفظها الله .

بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجري جدول الاعمال والذي استهل باطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقارير وأنشطة ومشاريع الجمعية للعام الماضي، والبرامج ولمشاريع التي بدأ العمل على تنفيذها هذا العام والتي تقدر تكلفتها بحوالي 5275000 ريال، بعد ذلك استعراض القوائم المالية، والمصادقة على الحساب الختامي لعام 2021م إضافة إلى إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2022م .

وفي ختام الاجتماع ثمن رئيس وأعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة التي تقوم فيها الادارة التنفيذية والموظفين العاملين بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض فيه ، مطالبين ببذل المزيد من الجهود والسعي لتوفير الدعم والتمويل الكافي لتغطية هذه المشاريع الجديدة ، ولكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها بيسر وسهوله.