اخبار دوليه – مسح‭: ‬اليابانيون‭ ‬يأكلون‭ ‬الأرز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات

محمد بن مسعود - الدمام - وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬استقصائية‭ ‬أجرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬والغابات‭ ‬ومصايد‭ ‬الأسماك،‭ ‬والتي‭ ‬حللت‭ ‬الوجبات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬لـ‭ ‬30‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬اليابان،‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬الأساسي‭ ‬كان‭ ‬الأرز،‭ ‬والذي‭ ‬استهلكه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40٪‭ ‬من‭ ‬المستجيبين،‭ ‬وأن‭ ‬حوالي‭ ‬40٪‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المستهلكة‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬إجراء‭ ‬المسح،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2020‭. ‬وتضمنت‭ ‬الطريقة‭ ‬مسحًا‭ ‬كميًا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسح‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الصور‭. ‬بالنسبة‭ ‬لهذا‭ ‬الأخير،‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬30‭ ‬شخصًا‭ ‬يمثلون‭ ‬عينة‭ ‬غير‭ ‬متحيزة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجنس‭ ‬والعمر‭ ‬ومحل‭ ‬السكن‭. ‬طُلب‭ ‬منهم‭ ‬تصوير‭ ‬وجباتهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ / ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬وديسمبر‭ / ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2021‭.‬

وفقًا‭ ‬للنتائج،‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬630‭ ‬وجبة‭ (‬ثلاث‭ ‬وجبات‭ ‬يومية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬لـ‭ ‬30‭ ‬شخصًا‭)‬،‭ ‬استحوذ‭ ‬الأرز‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ (‬41.1٪‭)‬،‭ ‬يليه‭ ‬الخبز‭ (‬18.7٪‭)‬،‭ ‬المعكرونة‭ (‬14.1٪‭)‬،‭ ‬و”أخرى‭ ‬“‭(‬تتكون‭ ‬الوجبات‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬أطباق‭ ‬جانبية‭ ‬فقط‭ ‬أو‭ ‬فواكه‭ ‬أو‭ ‬حلويات‭) (‬10.3٪‭). ‬يميل‭ ‬الرجال‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الخبز‭ ‬أو‭ ‬المعكرونة،‭ ‬بينما‭ ‬تأكل‭ ‬النساء‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬نسبيًا‭ ‬من‭ ‬الأرز‭.‬

كان‭ ‬الخبز‭ ‬هو‭ ‬العنصر‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬بنسبة‭ ‬34‭.‬3٪،‭ ‬يليه‭ ‬الأرز‭ ‬و‭ ‬”أخرى“‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭.‬2٪‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬بينما‭ ‬تخطى‭ ‬31‭.‬9٪‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭. ‬بالنسبة‭ ‬للغداء،‭ ‬تناول‭ ‬36‭.‬7٪‭ ‬أرزًا،‭ ‬و28‭.‬6٪‭ ‬نودلز،‭ ‬و17‭.‬1٪‭ ‬خبزًا‭. ‬كان‭ ‬الأرز‭ ‬أيضًا‭ ‬هو‭ ‬العنصر‭ ‬الرئيسي‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬في‭ ‬العشاء،‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭.‬5٪،‭ ‬يليه‭ ‬المعكرونة‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬4٪،‭ ‬ثم‭ ‬”أخرى“‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬0٪،‭ ‬والخبز‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬8٪‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬مشاركًا‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬تم‭ ‬إنتاج‭ ‬40٪‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬المستهلك‭ ‬لأسبوع‭ ‬الوجبات‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬37٪‭ ‬في‭ ‬المسح‭ ‬السابق‭. ‬وكانت‭ ‬النسبة‭ ‬41٪‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬و39٪‭ ‬بين‭ ‬النساء‭. ‬حسب‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية،‭ ‬كان‭ ‬المعدل‭ ‬40٪‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و34‭ ‬عامًا،‭ ‬و39٪‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬و54‭ ‬عامًا،‭ ‬و‭ ‬41٪‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬55‭ ‬و‭ ‬74‭ ‬عامًا‭.‬