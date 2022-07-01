خطيب المسجد الحرام: احذروا من المعاصي في الأيام المباركة فإن الذنب فيها يغلظ (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الوزير‭ ‬المبارك‭ : ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامها‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بمجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة

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