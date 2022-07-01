الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭: ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬المسال‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬تتجاوز‭ ‬كميات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬كمية‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬ترسله‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬الأنابيب‭.‬

وتسعى‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بدائل‭ ‬مثل‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خفضت‭ ‬شركة‭ ‬جازبروم‭ ‬الروسية‭ ‬كمية‭ ‬الغاز‭ ‬الذي‭ ‬ترسله‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬1،‭ ‬كما‭ ‬أوقفت‭ ‬موسكو‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬شروط‭ ‬الدفع‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭.‬

وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬زودت‭ ‬أوروبا‭ ‬بثلث‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬فاتح‭ ‬بيرول‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬“التراجع‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬للشهر‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قام‭ ‬باستيراد‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬الغاز‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬الأنابيب‭ ‬من‭ ‬روسيا”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“تراجع‭ ‬الامدادات‭ ‬الروسية‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬كي‭ ‬يخفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الطلب‭ ‬استعدادا‭ ‬لشتاء‭ ‬قاسي”‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تشحن‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬سنويا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كمية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬المسال‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭.‬